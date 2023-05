Fa sesso per 24 ore e rischia di morire: 50enne tedesco ricoverato a Grosseto

Fa sesso per 24 ore e rischia di morire. L’uomo, un 50enne di origini tedesche, era in vacanza a Castel del Piano, in Toscana, con la moglie. Per lui ora purtroppo ci sono alte probabilità che non potrà più avere erezioni. A raccontare la storia è La Nazione.

L’uomo, racconta La Nazione, dopo 24 ore di sesso “continuative con la sua compagna si è sentito male, è dovuto andare in ospedale ed è stato ricoverato in condizioni molto gravi per diversi giorni nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni adesso sono in via di miglioramento, ma probabilmente avrà una conseguenza permanente e assai sgradevole: difficile che da ora in poi possa avere erezioni. L’uomo si era presentato al Pronto soccorso in seguito al malore accusato dopo la maratona di sesso resa possibile – avrebbe spiegato la compagna – dall’assunzione di stupefacenti”.