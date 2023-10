Fabrizio Corona in Rai. L’ex compagno della Rodriguez e di Nina Moric ha promesso di fare altri nomi di calciatori coinvolti nello scandalo delle scommesse dopo quelli di Tonali, Fagioli e Zaniolo e quello del romanista Zalewski che circola in queste ore.

L’ex re dei paparazzi parlerà in tv ad “Avanti Popolo”, il talk condotto da Nunzia De Girolamo. L’intervista andrà in onda nella puntata di martedì 17 ottobre in prima serata su Rai 3, poco dopo la diretta di Inghilterra-Italia.

“Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita” ha detto Corona al Corriere della Sera. “Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie”. Ed ha assicurato che gli ascolti della trasmissione che non è cominciata molto bene avendo fatto solo il 3,5% di share verranno risollevati. “Faremo il 15% di share”, ha assicurato Corona ai microfoni di Radio Radio.

Fabrizio Corona in tv da Nunzia de Girolamo: cachet da 8mila euro

La presenza di Corona in tv, al di là della questione calcio scommesse alimenta molto polemiche. L’ex re dei paparazzi, negli ultimi giorni lo abbiamo visto già altre due volte sulle reti Rai: da Mara Venier a Domenica In e da Francesca Fagnani a Belve. La tv di Stato (e quindi anche i contribuenti italiani), con l’ospitata ad “Avanti Popolo” avranno sborsato in totale circa 30mila euro.

Corona in Rai per 30mila euro, protesta l’opposizione

Visti in numeri, l’opposizione ha protestato. La consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria ha infatti intenzione di chiedere chiarimenti all’ad di viale Mazzini Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi. Stessa richiesta dal consigliere Alessandro Di Majo, rappresentante dei Cinque Stelle. Quest’ultimo ha anche intenzione di coinvolgere la commissione di Vigilanza.

Angelo Bonelli ha invece portato il caso in Parlamento depositando una interrogazione urgente che dovrà chiarire a quanto ammonta il cachet concesso a Corona.

Forse l’interrogazione di Bonelli non servirà a molto, dato che a fornire il cachet di Corona è stato l’ufficio stampa della Rai. A Domenica In, Corona ha guadagnato 12mila euro. Stessa cifra per l’intervista a Belve con Francesca Fagnani. Per parlare con Nunzia De Girolamo ad “Avanti Popolo” si è accontentato di un po’ meno: “Circa 8-10 mila euro” scrive Repubblica.

I vertici Rai sperano almeno che la presenza di Corona serva a rialzare lo share del programma di Nunzia De Girolamo che nella prima puntata si è fermato al 3,5%.

