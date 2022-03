Favara, auto si schianta contro un camion parcheggiato: morto 20enne

Un’auto si è schiantata contro un camion parcheggiato: nell’incidente, a Favara, è morto un 20enne. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la macchina guidata del giovane, Antonio Restivo, per cause ancora da accertare, è finita contro un camion che era posteggiato. Tutto è avvenuto nei pressi dello stadio Comunale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi ma per il ventenne non c’è stato nulla da fare.

Aggiornamento ore 16:04.

La dinamica dell’incidente a Favara

Il 20enne stava percorrendo la strada che va verso lo stadio comunale quando, all’improvviso, ha perso il controllo del mezzo. Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri di Favara, l’auto guidata dal giovane, una Fiat Grande Punto, è finita – per cause ancora poco chiare – contro un camion che era posteggiato.

Al lavoro, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno provveduto a facilitare i soccorsi. I carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto è stato fatto atterrare anche un elisoccorso ma ogni tentativo è stato vano.

Il cordoglio del sindaco

“La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio” ha fatto sapere il sindaco del Comune in provincia di Agrigento, Palumbo.