Festa scudetto Inter in piazza nonostante il Covid, secondo gli esperti ci sarà un aumento dei casi

Secondo gli esperti e i virologi, la festa scudetto dei tifosi dell’Inter in piazza a Milano, nonostante il Covid, porterà a un aumento dei nuovi casi di contagio. Un aumento che si vedrà tra due settimane. Le immagini dei 30mila in piazza a Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter stanno facendo discutere perché si tratta di fatto di un maxi assembramento con tifosi abbracciati l’uno all’altro.

Festa scudetto Inter in piazza, cosa dicono gli esperti Covid

Gli esperti sono tutti d’accordo: gli assembramenti dei tifosi dovevano essere evitati e non si può non pensare alle conseguenze. “Speriamo di no, ma ci aspettiamo tra 15 giorni un aumento dei contagi“, ha affermato Melania Rizzoli, assessore regionale alla Formazione e al Lavoro della Regione Lombardia, ad Agorà su Rai3. “Un assembramento così massivo e importante è davvero preoccupante, tanto più in un periodo così delicato. I controlli? C’erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone“.

L’incremento dei casi è previsto tra due settimane. “Gli effetti delle riaperture, delle feste clandestine e di assembramenti come quello dei tifosi dell’Inter si vedranno tra 14 giorni, da metà maggio in poi: temo che ci sarà un incremento dei casi, non una nuova ondata ma un’onda di risalita”, ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco intervenendo sempre ad Agorà su Rai3″.

Il governatore Fontana commenta la festa scudetto in piazza

Secondo Attilio Fontana “era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane”. Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, su SkyTg24 raccomanda alla prudenza: “Non è una situazione che deve indurci a un rilassamento nella responsabilità dei nostri comportamenti”. E la folla in piazza Duomo per la vittoria dello scudetto dell’Inter? “I festeggiamenti come ieri sono da evitare”.