I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti e quattro indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, percepivano il reddito di cittadinanza.

La notizia è stata pubblicata dal Quotidiano del Lazio e sarebbe emersa dagli accertamenti della Guardia di Finanza.

I finanzieri, come del resto chiunque, si sono insospettiti per quello stile di vita ostentato sui social, tra champagne, grossi suv, giri in barca a Palmarola, vacanze in resort in Umbria e costiera amalfitana.

Tutto rigorosamente documentato con foto e video Instagram. E non molto compatibile con le entrate di proprietari di un banchetto di frutta, come nel caso dei fratelli Bianchi.

I precedenti dei fratelli Bianchi

E dire che ci sono precedenti nelle vite dei due fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Spaccio di stupefacenti, lesioni, rissa e porto di oggetti atti ad offendere per uno. Spaccio, rissa e minacce per l’altro, ricorda il Quotidiano del Lazio.

I Bianchi e Pincarelli sono in carcere, in isolamento secondo il regolamento Covid, mentre Belleggia è ai domiciliari.

I fratelli Bianchi e di Pincarelli hanno chiesto di poter restare in isolamento anche al termine del periodo di quarantena a cui sono sottoposti i neo-detenuti. Temono ritorsioni degli altri detenuti, dopo le molte minacce arrivate a loro e ai loro familiari.

L’interrogazione parlamentare

Sul caso è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“E’ vero che i quattro accusati del brutale assassinio del giovane Willy, come riportato da alcune testate locali online, percepivano il reddito di cittadinanza? Se sì, come mai le indagini patrimoniali sono state effettuate solo a seguito dell’omicidio di Colleferro, quando invece era noto a tutti lo stile di vita alquanto sopra le righe che i quattro conducevano, visto che circolavano con macchine di altissimo valore, facevano la bella vita ed erano già conosciuti alle forze dell’ordine come propensi a delinquere? A queste e altre domande dovrà rispondere il Governo attraverso una interrogazione parlamentare urgente che il gruppo di Fratelli d’Italia sta depositando proprio in queste ore alla Camera”.

E continua: “Sarebbe bastato aprire le loro pagine social, come hanno fatto in questi giorni molti italiani, per comprendere che non si trattava di persone in difficoltà. (…) Vogliamo chiarezza e la vogliamo subito”. (Fonti: Ansa, Il Quotidiano del Lazio)