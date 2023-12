La pizzeria Soccavo del maestro pizzaiolo Errico Porzio è una delle più rinnomate di Napoli. Nella notte un ladro è penetrato e si è portato via il cassetto della cassa. All’interno, però, c’erano solo 7 euro. Porzio è molto popolare su Tik Tok oltre ad essere un rinomato ristoratore: per questa ragione ha voluto raccontare quanto accaduto sui social prendendo letteralmente in giro il ladro.

Il furto è avvenuto attorno alle 5 del mattino di oggi, martedì 12 dicembre. E non è la prima volta che la pizzeria di Soccavo viene rapinata nei giorni di Natale: era già accaduto in passato, a sottolinearlo è stato lo stesso Porzio.

Enrico Porzio, il video su TikTok in cui denuncia il furto (di 7 euro)

Queste le parole di Enrico Porzio su TikTok: “Un nuovo milionario a Napoli. Nella prima mattinata, tra le 4 e le 5, la sede di Soccavo è stata colpita dall’ennesimo furto. Ovviamente anche in questa occasione sotto il periodo di Natale. Sono un uomo finito perché il furto ha un valore inestimabile”.

Prosegue Porzio che mostra la parte della pavimentazione stradale usata come sasso per rompere il vetro: “Il nuovo Lupin è stato più di un quarto d’ora a martellare su questo vetro per entrare e addirittura rischiare di tagliarsi. È entrato e in pochissimi secondi è arrivato alla cassa e ha rubato il cassetto della cassa. Dentro c’erano 7 euro”.

Poi conclude: “Caro ladro, ma all’interno della pizzeria che puoi trovare? Possiamo mai lasciare l’incasso della serata? Al di là dei 7 euro, hai fatto più danni che altro”. Poi conclude scherzando: “Se passi in giornata, te ne do altri 3 euro per apparare la giornata”.

