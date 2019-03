Blitz dice

Pensioni, governo a dicembre ha deciso taglio indicizzazioni per gli assegni sopra i 1500 euro. Taglio da gennaio. Ma il taglio arriverà in conguaglio forse a giugno. Comunque dopo le elezioni. Una bottarella da 80 euro in meno (conguaglio sei mesi) per chi ha pensione sui duemila. Ma dopo aver votato. Classicissimo gettar sasso e nascondere mano.