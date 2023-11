Giannardo Acca trovato morto dentro la sua auto, era scomparso da più di venti giorni

E’ stato trovato morto Giannardo Acca, l’ex luogotenente dell’aeronautica militare scomparso da Fertilia, nel nord della Sardegna, il 16 ottobre scorso e per le cui ricerche si erano mobilitati in tanti nell’isola, anche grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Giannardo Acca trovato morto dentro l’abitacolo dell’Audi

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della polizia stradale, dopo una segnalazione, hanno individuato l’Audi fuori strada sulla statale 291, direzione Alghero. Una zona con un’arteria trafficata, che collega Sassari e Alghero. Il corpo senza vita del 59enne è stato recuperato all’interno dell’abitacolo dai vigili del fuoco, era al posto di guida. La vettura ha fatto un volo di circa 20 metri, è uscita di strada nel tratto in direzione Alghero, praticamente sullo svincolo per Cagliari. Non ha lasciato segni visibili di alcun tipo sull’asfalto. Sulle cause della morte si indaga, ma l’ipotesi al vaglio più probabile è quella di un incidente stradale il giorno stesso della scomparsa. L’auto era nascosta dalla vegetazione.

Si era ipotizzato un allontanamento volontario

Per più di venti giorni le ricerche non avevano portato a risultati concreti. Sui social e in tv il figlio ha lasciato tanti messaggi rivolti al padre, e aveva lanciato un appello invitando chiunque potesse farlo a stampare la locandina con la foto del genitore. Una speranza, quella della famiglia di ritrovare l’uomo, svanita nella giornata di ieri, con il ritrovamento del cadavere. Certezze, al momento, su cause e dinamica dell’incidente non ce ne possono essere.

Forse dovresti anche sapere che…