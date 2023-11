Giulia Cecchettin, il retroscena dell’amica sull’ex fidanzato dopo la rottura

“Lui non aveva mai accettato la fine del loro rapporto”, questa la frase di un’amica di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa con il suo ex, Filippo Turetta, da sabato 11 novembre.

Giulia Cecchettin, il retroscena dell’amica sull’ex fidanzato

A parlare, come detto, è un’amica di Giulia, che porta il suo stesso nome, ai microfoni e le telecamere di ‘Mattino Cinque’. Giulia precisa di non conoscere a fondo Filippo Turetta: la Cecchettin glielo aveva presentato all’inizio della loro relazione. Ancora, la ragazza non ha assistito a scenate di gelosia, ma spiega che Giulia spesso raccontava l’atteggiamento opprimente di Filippo, uno dei motivi per cui la loro relazione era finita ad agosto. “Opprimente”, inoltre, è la parola che l’amica della Cecchettin usa almeno due volte per descrivere Filippo Turetta.

A interrompere la relazione era stata proprio Giulia Cecchettin, e per questo Filippo sperava che tra i due scoppiasse di nuovo l’amore. Per le sue sofferenze – la incalza Federica Panicucci – il ragazzo si sarebbe rivolto allo psicologo dell’università dopo un presunto tentativo di suicidio: “Io questo non lo so”, dice Giulia, l’amica, ma aggiunge: “Del resto lui soffriva perché era lui la parte lasciata”.

Il video dell’aggressione

Le immagini sono state riprese da una telecamera piazzata nei pressi del piazzale di Fossò, lo stesso posto in cui sono state ritrovate nei giorni scorsi delle macchie di sangue e alcuni capelli. Si tratterebbe delle telecamere a circuito chiuso dello stabilimento Dior di Fossò, che ha una struttura produttiva nei dintorni.

Nel video si vedrebbe Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso. Nelle immagini si vedrebbe poi il giovane caricare nella sua auto Giulia, sanguinante.

Filippo Turetta iscritto nel registro degli indagati

L’iscrizione nel registro degli indagati di Turetta, con l’accusa di tentato omicidio, si sarebbe resa necessaria dunque per svolgere gli accertamenti irripetibili che riguardano l’analisi del Dna dei campioni ritrovati.