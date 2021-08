Green Pass prof e personale scolastico, non per gli studenti. Trasporti? Se ne parla a settembre FOTO ANSA

Se ne è parlato molto del Green Pass per tornare a scuola in presenza e in sicurezza e ora, il giorno prima della cabina di regia, il Governo sarebbe intenzionato a renderlo obbligatorio per prof e personale scolastico. Niente Green Pass obbligatorio per gli studenti, ma questo c’era da aspettarselo visto che sotto sotto i 12 anni ancora non ci si vaccina. E i trasporti? Se ne riparla a settembre, quindi per tutto agosto viaggi senza Green Pass. Almeno, come titolano Repubblica e Corriere, sarebbe il pano.

Green Pass scuola per prof e personale scolastico, mai più dad

L’obiettivo principale è far dimenticare la didattica a distanza, un vero e proprio fallimento lo scorso anno scolastico. E allora fermi restando i protocolli, le distanze e le mascherine si va verso l’obbligo del Green Pass per il personale scolastico, come già stabilito per medici e infermieri. La valutazione che si è fatta tra Palazzo Chigi e il ministero dell’Istruzione è che il livello di vaccinazione tra i professori sia già molto alto: 82% di prime dosi e 79,27% di seconde dosi. Questi numeri alleggeriscono il peso politico dell’obbligo.

E gli studenti?

A settembre, dalle previsioni del commissario Figliuolo, la popolazione studentesca sarà ampiamente vaccinata, sia nella fascia 12-19 anni sia in quella 20-29. Quindi con questi numeri il governo pensa che non serva imporre il Green Pass anche agli studenti. Aspettando poi di poter vaccinare gli under.

Il Green Pass dal 6 agosto

Ricordiamo che da venerdì 6 agosto bisogna presentare il Green Pass per sedersi al tavolo di un ristorante al chiuso, frequentare palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Necessario anche per eventi, convegni e congressi.