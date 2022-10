I 4.300 truffatori del reddito di cittadinanza: il parcheggiatore abusivo, il rapinatore...

Ci sono anche un 57enne accusato di aver truffato una anziana, un parcheggiatore abusivo e il rapinatore di un supermercato tra le migliaia di persone che nella sola città di Napoli e provincia hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. L’indagine dei carabinieri è andata avanti per 18 mesi, dal giugno 2021, ed ha accertato un danno per circa 15 milioni di euro. 4.307 i percettori illegali di reddito scoperti. Ed ora dovranno essere avviate le procedure per il recupero delle somme.

I truffatori del reddito di cittadinanza

Tra coloro che hanno avuto i soldi (senza requisiti) anche malviventi in odore di camorra. Oppure extracomunitari che hanno mentito sulla data del loro ingresso in Italia (per ottenere il reddito serve una permanenza di dieci anni), come i 20 denunciati a Calvizzano. Il danno complessivo è altissimo: 15 milioni, appunto, nell’anno e mezzo dell’inchiesta. Vale a dire, secondo i conti dei carabinieri provinciali di Napoli, 26.488 euro truffati al giorno, 1.103 euro l’ora.

L’indagine è andata avanti per step

I militari hanno analizzato il territorio in tre macro-aree: Napoli (con Pozzuoli, Monteruscello, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Ischia, Procida). Poi i comuni della provincia a Nord (area giuglianese compreso litorale, Castello di Cisterna e area a nord del Vesuvio, area maranese, Casoria e comuni limitrofi e area nolana) e quelli a sud (Torre Annunziata, Torre del Greco, Volla, Ercolano, Cercola, penisola sorrentina, Castellammare di Stabia e Capri).

Ma quello della Campania non è un caso isolato

Basta guardare alla cronaca per scoprire che irregolarità si hanno anche nel Lazio, dove sabato 22 persone, di cui diciannove stranieri, denunciate per aver dichiarato falsamente di essere residenti in Italia da almeno 10 anni. Indebita percezione del reddito di cittadinanza è il reato di cui dovranno rispondere anche altre 11 persone (8 donne e 3 uomini) di età compresa fra i 23 anni e i 70 anni, di origini straniere e residenti a Sabaudia, denunciate dai carabinieri.

Forse dovresti anche sapere che…