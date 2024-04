Incidente a Roma nel quartiere Prati: frontale con un’auto, muore un motociclista di 77 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, a piazzale Maresciallo Giardino, all’incrocio con viale Angelico, nel quartiere Prati a Roma. Per cause ancora in corso di accertamento una moto, guidata da un uomo di 77 anni, si è scontrata con un’auto. Il conducente della moto è deceduto subito dopo l’impatto. Alla guida della macchina una 60enne che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto la Polizia locale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per compiere tutti gli accertamenti e per ricostruire la dinamica dell’incidente.