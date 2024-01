Un uomo di 35 anni è morto sull’A1 all’altezza di Borghetto Lodigiano (Lodi) intorno alle 10 di questa mattina, 12 gennaio, quando il furgone su cui viaggiava come passeggero si è schiantato contro due tir fermi per un tamponamento avvenuto poco prima. Ferito anche l’autista del furgone, un uomo di 54 anni che è stato trasportato all’ospedale di Cremona con fratture a una gamba e al bacino e trauma cranico.

Incidente sull’A1, lunghe code in autostrada

In direzione di Milano si è formata una coda di circa 7 chilometri fra Basso Lodigiano e Lodi dove si viaggia a corsia unica, mentre in direzione Bologna la coda, per i rallentamenti dovuti ai curiosi, è di due chilometri fra Lodi e Casalpusterlengo.

Per chi è diretto a Milano, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Basso Lodigiano e rientrare in autostrada a Lodi utilizzando la via Emilia. In alternativa, per le lunghe percorrenze, con provenienza Bologna, per chi è diretto verso Milano, di prendere la A22 del Brennero, in direzione di Verona e successivamente seguire le indicazioni per Milano. Oppure, per le lunghe percorrenze, seguire indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente per l’A4 Torino-Trieste verso Milano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

