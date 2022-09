Incidente in Bulgaria, morta 20enne di Casacalenda (Molise): era in viaggio con gli amici (nella foto Angela Pangia)

Una giovane molisana, Angela Pangia, 20 anni, di Casacalenda (Campobasso) è morta in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 15 settembre, in Bulgaria. La ragazza era con alcuni amici diretta verso la Turchia per una vacanza.

Incidente stradale in Bulgaria, morta giovane italiana

Era partita martedì per fare delle esperienze di lavoro e si trovava a in Bulgaria assieme ad alcuni amici quando è stata vittima di un tragico incidente stradale che le ha spezzato la vita. Sono sconvolti gli abitanti di Casacalenda per il tragico incidente che è costato la vita ad Angela. La ragazza, appena 20enne, stava viaggiando sembrerebbe alla volta della Turchia quando per cause in corso di accertamento è rimasta coinvolta nello scontro mortale. Feriti, ma per fortuna in maniera non grave, gli amici che stavano assieme a lei nell’auto.

Il cordoglio sui social

“Questo – hanno affermato gli amici della ragazza sui social – è il giorno più brutto della nostra vita. Una ragazza dal cuore unico d’oro onesto e umile verso tutti, con un sorriso meraviglioso e con un animo scherzoso”. Il sindaco del paese, Sabrina Lallitto, ha espresso il cordoglio a nome di tutta la comunità: “Una tragedia – ha affermato – che tocca il cuore di ognuno di noi, che ferisce l’anima di una intera comunità. Un dispiacere che entra nelle case del paese e lascia sgomento. Perdiamo una figlia, una amica, una ragazza splendida. Il suo coraggio e i suoi sogni. Ci stringiamo alla famiglia e ne condividiamo il dolore profondo, provando a comprendere tanto strazio con il rispetto, la discrezione, il silenzio”.