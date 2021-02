Incidente a Rovellasca (Como): Lamborghini esce di strada e si schianta contro un albero, 2 feriti gravi

Bruttissimo incidente a Rovellasca, in provincia di Como. Una Lamborghini è uscita di strada, antando a schiantarsi contro alcuni alberi. L’auto è andata completamente distrutta. A bordo c’erano due uomini, entrambi di 37 anni. Sono stati ricoverati in gravi condizioni.

L’incidente ha causato il rallentamento del traffico nella zona per alcune ore di domenica 21 febbraio. Sia per i soccorsi che per ripristinare la corretta viabilità c’è voluto del tempo.

Incidente a Rovellasca: Lamborghini si schianta contro alberi

Una Lamborghini completamente distrutta alla periferia di Rovellasca: è l’immagine simbolo del terribile incidente del 21 febbraio. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica lungo via Cesare Battisti. Che è la grande strada che dal centro del paese porta verso Rovello Porro.

Prima dell’incrocio della rotonda di via Parini-via I maggio l’auto ha perso il controllo e si è è schiantata a bordo strada. Tutti i residenti della zona hanno sentito lo schianto e qualcuno di loro ha dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, l’automedica da Como, l’ambulanza della Croce azzura di Rovellasca ed è arrivato anche l’elisoccorso da Como.

Incidente Lamborghini a Rovellasca: 2 feriti gravi

Nell’incidente ci sono stati due feriti gravi. I due, 37 anni, erano entrambi in macchina e sono stati estratti dai soccorritori. Uno dei due è uscito gravemente ferito dall’impatto e per questo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano con l’elicottero. Mentre l’amico è stato trasportato in ambulanza al Sant’Anna di Como dove le sue condizioni di salute sarebbero meno gravi. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù, al lavoro ora per confermare l’esatta dinamica dell’accaduto.