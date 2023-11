Intossicati dopo cena a base di funghi: famiglia ricoverata in ospedale

Quattro persone della stessa famiglia sono rimasti intossicati dopo una cena a base di funghi a Bagno di Gavorrano (Grosseto). I quattro, marito, moglie e due figli, avevano cucinato i funghi in casa. Tre di loro hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. I sintomi erano quelli dell’intossicazione, con vomito e diarrea. La quarta è stata visitata e trattata direttamente in casa.

