Investe e uccide un cane, poi scende dall’auto e prende a calci la carcassa

Un uomo di 60 anni ha investito e ucciso un cane. Poi, non contento, si è accanito sulla carcassa dell’animale prendendola a calci. E’ accaduto a Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino: l’uomo ora è stato denunciato per “uccisione di animale”. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Baiano intervenuti sul posto, il 60enne si trovava alla guida della sua auto quando ha investito il cane per cause ancora da accertare. Il cane era con il padrone: tra i due uomini è nata una discussione al termine del quale il 60enne, in preda all’ira, ha preso a calci il cane morto. I militari dell’Arma hanno identificato e denunciato il 60enne. Il corpo del cane è stato affidato a una ditta che ora si occuperà della sua sepoltura.