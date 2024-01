IT-alert, nuovi sms di prova per incidente nucleare, crollo diga… Calendario Regione per Regione

Oggi, lunedì 22 gennaio, è cominciata – in Piemonte – una nuova serie di test con l’sms IT-Alert, il sistema di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile. L’obiettivo di questi test è quello di simulare un incidente legato a un territorio circoscritto. Servono quindi sia per indirizzare l’avviso in un territorio specifico, che per allertare la popolazione su un rischio verosimile.

IT-Alert, simulazione per incidente nucleare

Il testo del messaggio che oggi è arrivato a tutti i cittadini in Piemonte, è stato già anticipato dalla Protezione Civlie: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it”.

Il Piemonte si trova vicino alla Francia, dove ci sono diverse centrali nucleari in attività. Alcune di queste si trovano nel Sud del Paese. Quelle più vicine al confine sono a Lione e Avignone. Anche la Svizzera ha reattori nucleari attivi, sia per la produzione di energia che per scopi di ricerca.

Cosa fare dopo l’sms IT-Alert

Una volta arrivata la notifica di IT-Alert bisogna interagire con il messaggio per farla chiudere. Una volta toccata la notifica lo smartphone dovrebbe smettere di squillare. Questa notifica ha la massima priorità e arriva con la tecnologia del cell-broadcasting. L’unico modo per bloccarla è tenere spento lo smartphone. Dopo la notifica, la Protezione Civile chiede anche di compilare un questionario per verificare l’esito del test.

Il calendario IT-Alert Regione per Regione

23 gennaio ore 14.30, simulazione del collasso di una grande diga

Toscana, stabilimento TOSCOCHIMICA, Comuni interessati: Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI).

Toscana, stabilimento TOSCOCHIMICA, Comuni interessati: Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI).

24 gennaio ore 12, sperimentazione per un incidente industriale rilevante

Calabria, stabilimento BUTANGAS, Comuni interessati: Montalto Uffugo, Rende, Rose e Luzzi (CS).

Campania, impianto GAROLLA, Comune interessato: Napoli.

Emilia-Romagna, stabilimento SCAM, Comune interessato: Modena.

Sardegna, stabilimento FIAMMA 2000, Comuni interessati: Serramanna e Villasor (SU).

Calabria, stabilimento BUTANGAS, Comuni interessati: Montalto Uffugo, Rende, Rose e Luzzi (CS). Campania, impianto GAROLLA, Comune interessato: Napoli. Emilia-Romagna, stabilimento SCAM, Comune interessato: Modena. Sardegna, stabilimento FIAMMA 2000, Comuni interessati: Serramanna e Villasor (SU).

25 gennaio ore 12 test per incidente industriale rilevante

Basilicata, stabilimento ENI, Comuni interessati: Viggiano e Grumento Nova (PZ)

Friuli Venezia Giulia, stabilimento RIR-GALA Logistica, Comuni interessati: Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD).

Basilicata, stabilimento ENI, Comuni interessati: Viggiano e Grumento Nova (PZ) Friuli Venezia Giulia, stabilimento RIR-GALA Logistica, Comuni interessati: Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD).

25 gennaio ore 12, allarme per il collasso di una grande diga

Campania, Diga di Presenzano. Comuni interessati: Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua (CE); Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola (BN).

Provincia Autonoma di Bolzano, Diga di Monguelfo. Comuni interessati: Valdaora/Olang, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, Perca/Percha, Brunico/Bruneck, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, Chienes/Kiens (BZ).

Campania, Diga di Presenzano. Comuni interessati: Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua (CE); Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola (BN). Provincia Autonoma di Bolzano, Diga di Monguelfo. Comuni interessati: Valdaora/Olang, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, Perca/Percha, Brunico/Bruneck, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, Chienes/Kiens (BZ).

26 gennaio ore 12, simulazione di incidente industriale rilevante

Abruzzo, stabilimento GPL SODIFA, Comune interessato: L’Aquila.

Abruzzo, stabilimento GPL SODIFA, Comune interessato: L’Aquila.

26 gennaio ore 12, allarme per il collasso di una grande diga

Sicilia, Diga di Ancipa. Comuni interessati: Troina e Centuripe (EN), Cesarò e San Teodoro (ME), Catania, Bronte, Randazzo, Adrano, Biancavilla, Paternò, Belpasso e Motta Sant’Anastasia (CT).

Valle D’Aosta, diga di Beauregard. Comuni interessati: Valgrisenche, Arvier, Villeneuve (AO).

Forse dovresti anche sapere che…