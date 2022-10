Si passerà ad un’Iva al 5 per cento per alcuni prodotti alimentari? (foto Ansa=

Iva al 5 per cento per alcuni prodotti alimentari “è un’ipotesi su cui stiamo lavorando con il Mef, cercando di capire se c’è questo tipo di possibilità, anche in linea con quello che hanno fatto alcuni Stati europei”.

A dirlo è il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida a margine del ventennale del Centro agroalimentare di Roma. Si tratta della prima uscita pubblica del neoministro del governo Meloni.

Il ministero della Sovranità alimentare si chiamerà Masaf

Il ministro ha poi spiegato che il suo ministero si chiamerà Masaf, ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale. Ministero che ovviamente continuerà ad occuparsi anche di pesca.

All’Europa abbiamo detto: “Basta aggredire i nostri prodotti”

“All’Europa siamo andati a dire che non permettiamo di aggredire i nostri prodotti”. A dirlo è ancora il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare. Il riferimento è al voto contrario dell’Italia, insieme ad altri 9 Paesi, al Piano di promozione 2023. “Abbiamo votato contro una proposta che aggrediva un pezzo della nostra economia agricola. Questo settore è una centralità e lavoreremo in Europa, insieme alle altre nazioni europee, per valorizzare quella che è una ricchezza fondamentale per l’Italia“, ha sottolineato Lollobrigida che poi ha parlato anche dello slittamento, al 2023, della decisione europea sull’etichetta nutrizionale: “Non ci arrendiamo all’idea che le bistecche si producano in laboratorio e non nelle nostre splendide campagne”.

Lollobrigida ha spiegato che il rinvio “non è un rischio passato, ma c’è un’aggressione. Noi consideriamo che al centro dell’economia ci sia il popolo che deve avere il diritto di una capacità di produzione che sia rispettosa del mondo del lavoro, dell’ambiente, della qualità del cibo e su questo verterà la strategia del nostro ministero e speriamo di farlo insieme a tante altre nazioni che hanno la nostra necessità”.

