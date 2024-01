La storia di Domenico Manzo: la festa della figlia, la scomparsa e la pista della droga

Di Domenico Manzo, o più semplicemente Mimì, non si hanno più notizie dalla sera dell’8 gennaio del 2021 quando si allontanò a piedi dalla sua casa di Principato Ultra, nella zona di Avellino. Domenico Manzo, 69 anni, vedovo, quella sera stava festeggiando il compleanno della figlia, Romina quando a tutti disse che sarebbe uscito per fumare una sigaretta. Da allora di lui, di Mimì, non si sa più nulla. Questo almeno è quel che si sa fin qui.

Tante le ipotesi, tante le domande ma fin qui, come ha accusato il procuratore di Avellino, anche a causa della poca collaborazione della gente del posto, quasi nessuna risposta. Delle telecamere hanno anche ripreso la sua camminata. Nel filmato si vede Domenico fermarsi e poi girarsi verso la stazione. Dove è andato? Cosa succede quando non viene più ripreso?

Domenico Manzo, la pista della droga

Secondo gli investigatori Manzo non lasciò la casa per fumare una sigaretta o almeno non solamente per quello. Il 69enne, secondo le indagini, era infatti furioso, questo è il sospetto, dopo aver scoperto qualche giro di droga.

Secondo le sorella nella sua scomparsa sono coinvolte persone che lui conosceva bene. “Qualcuno che conosceva gli ha fatto del male” hanno detto a Chi l’ha Visto?.