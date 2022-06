Latina, settanta persone sono rimaste intossicate la sera di sabato 11 giugno, nel corso di una cena di matrimonio. L’accaduto lo scrive il quotidiano locale Latina Oggi: il bancetto nunziale si è svolto in una villa alle porte di Latina. La cena era a base di pesce servito anche a crudo.

Latina, 70 persone intossicate alla cena di matrimonio

Subito dopo cena, circa 7o invitati sono stati colti da malore. In sei sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice rosso per sintomi anche acuti provocati in molti casi da patologie pregresse. Una ventina quelli soccorsi sul posto. Molti altri si sono sentiti male nel corso della notte mentre tornavano a casa e per questo hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in altri ospedali che si trovavano anche fuori provincia.

Sequesterati i locali della cucina, la Procura apre un’inchiesta

Oltre al personale del 118, sul luogo sono accorsi gli agenti della Questura di Latina che hanno sequestrato i locali della cucina e informato la Procura per accertare le responsabilità dell’accaduto.