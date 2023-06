Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno ci dicono di frequenti temporali e temperature massime sotto i 30 gradi. Sarà quindi all’insegna del maltempo il ponte del 2 giugno, ma rispetto all’anno scorso il caldo non sarà insopportabile. E, per chi non ama particolarmente le alte temperature, la ”bella” notizia è che i temporali potrebbero durare almeno fino a metà giugno, mentre il gran caldo potrebbe arrivare il 21 giugno, con l’inizio dell’estate. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, che ricorda come nel 2022 il ponte del 2 giugno vide già i primi 40 gradi ad Alghero, con 36°C anche a Firenze e Roma, e tutti i mesi estivi furono un forno insopportabile. Un quadro decisamente diverso da quello di questi giorni.

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

In particolare oggi, spiega Garbinato, “i fenomeni più intensi sono previsti nel pomeriggio, in particolare sul versante tirrenico del Centrosud e sulle Isole Maggiori. La Festa della Repubblica vedrà pochissime variazioni sul tema, con una mattinata poco nuvolosa ed un pomeriggio scoppiettante: i temporali sono attesi più o meno sulle stesse zone di oggi”. Qualcosa cambierà, purtroppo, nel weekend con l’arrivo di una perturbazione: sono attese piogge diffuse al Centronord, localmente anche al mattino: non si tratterà dunque di temporali pomeridiani.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 2. Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino, occasionali pure in pianura. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi diffusa instabilità temporalesca. Al sud: temporali pomeridiani. Sabato 3. Al nord: maltempo. Al centro: frequenti acquazzoni. Al sud: soleggiato salvo qualche isolato rovescio. Tendenza: nei giorni successivi avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo metà giornata e al Centro-Nord.

Forse dovresti anche sapere che…