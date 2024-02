Le va di traverso il boccone: salvata dai colleghi al telefono con il 112

Le va di traverso un boccone e rischia di soffocare. I colleghi le salvano la vita praticando le manovre per rimuovere l’ostruzione grazie alle indicazioni fornite per telefono dal 112. La donna viene anche rianimata dopo un arresto cardiaco. E’ accaduto a Meduno in provincia di Pordenone. La dipendente era all’interno dell’azienda in cui lavora insieme ad alcuni colleghi. Ha iniziato a sentirsi male a causa di un boccone andato di traverso. I colleghi hanno subito chiamato gli operatori della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che hanno prontamente inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e di un‘automedica.

Prima però che giungessero i sanitari, i colleghi della persona in difficoltà, formati al primo soccorso, hanno eseguito passo passo le indicazioni ricevute via telefono e svolto le manovre di disostruzione. È stato nel frattempo recuperato e messo in funzione anche un defibrillatore semiautomatico che ha permesso alla donna di riprendersi da un arresto cardiaco proprio all’arrivo del personale medico infermieristico. La donna, a questo punto è stata presa in carico e trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con l’ambulanza, in codice giallo: non è in pericolo di vita.