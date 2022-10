Lei lo lascia, lui le piazza la casa di telecamere e minaccia di diffondere i video intimi

Non accettava la fine della loro relazione e, per questo motivo, aveva assunto il totale controllo della sua vita, con tanto di telecamere installate in casa e divieto assoluto di vedere amici e famigliari. E’ l’incubo vissuto da una donna di 47 anni, vittima del compagno 52enne, che la minacciava di condividere via web le immagini dei loro momenti intimi riprese a sua insaputa. L’uomo è stato fermato ieri a Brugherio (Monza). Nel corso della loro relazione, il compagno era divenuto geloso. Imponendole di “scegliere fra lui e le sue amicizie”, fino a impedirle di frequentare la propria famiglia.

Per controllarla in ogni momento, aveva installato delle videocamere in casa, a sua insaputa. Ascoltava ogni conversazione telefonica e spiava ogni suo movimento, in qualunque stanza. Durante l’ultima lite, quando la donna ha deciso di chiudere il rapporto, lui l’ha colpita con uno schiaffo. Poi l’ha minacciata di condividere via web con conoscenti e colleghi di lavoro le immagini dei loro momenti intimi riprese a sua insaputa. Per il 52 enne è scattato il divieto di avvicinamento.