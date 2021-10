Liguria, allerta rossa Christian fino a domani. Scattato l’allerta rossa sul centro della Liguria. E’ infatti atteso il passaggio dell’area di bassa pressione denominata ‘Christian‘.

Un passaggio molto lento, che coinvolgerà la Liguria da Ponente a Levante, con piogge che saranno più diffuse rispetto ai fenomeni localizzati della mattinata.

Liguria, allerta rossa Christian fino a domani alle 6

Ma sempre forti e con temporali ancora intensi. Arpal avverte che saranno possibili anche grandinate e colpi di vento molto forti.

Non si esclude che si possano verificare fenomeni di ‘downburst, le forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale che ‘escono’ dal fronte del temporale e che possono raggiungere velocità prossime o superiori ai 100 km/h.

L’allerta rossa è prolungata nel centro della regione fino alle 6 di domani mattina. La zona interessata riguarda le province di Genova e Savona.

Nelle altre zone è arancione e dalle 15 diventerà gialla, il livello più basso.

La mappa delle esondazioni. Alluvionato il comune di Pontinvrea

L’esondazione del torrente Erro ha alluvionato il comune di Pontinvrea. Il torrente è uscito dagli argini in diversi punti riversando acqua nelle strade del paese allagando negozi e scantinati.

Esondato anche il Bormida in tre punti, alcune strade risultano allagate e inagibili a Cairo Montenotte. Chiuse alcune provinciali nel savonese e anche la strada statale 334 del Sassello a causa dell’esondazione.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Il maltempo ha provocato anche diverse frane. Una di queste ha interessato la A26 tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria) in direzione nord che è stato chiuso al traffico. Resta chiusa anche la A10 in un tratto tra Ceva (Cuneo) e il bivio A6/A10.

A Savona è stato prima sospeso e poi spostato in una rsa il seggio allestito in località Santuario perché minacciato da allagamenti. In città è esondato il torrente Letimbro allagando alcune strade. I ponti sono stati chiusi. Chiusa anche la provinciale di Cadibona.

Allerta Christian: strade, treni

Sorpresi dall’improvviso ingrossamento dell’Erro, tre camperisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco a Melazzo, comune della Valle Erro in provincia di Alessandria in prossimità della confluenza del fiume Bormida. Il camper è stato travolto dall’acqua dell’Erro, che è esondato nel Savonese.

E’ stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Savona e Torino via Ferrania e via Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono indirizzati a Torino via Genova.