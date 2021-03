Lombardia, tira una brutta Aria sul vaccino. Oppure Lombardia Aria “fritta” invece che vaccini. Si può ironizzare con vari giochi di parole sull’azienda su cui tutti scaricano la colpa a Milano e dintorni. Azienda che gestisce la piattaforma di prenotazione ai vaccini.

E le prenotazioni dei vaccini, in Lombardia, sono spesso andati in tilt. Tanto spesso, troppo spesso. Al punto che adesso la Regione Lombardia (per bocca di Letizia Moratti e Guido Bertolaso) se la prende pubblicamente con Aria.

Lombardia, prenotazione vaccini in tilt: Regione contro Aria

Dopo l’ennesimo malfunzionamento del meccanismo di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia, ora Aria Spa finisce anche nel mirino della Regione. Con le pesanti critiche a lei dirette dal vice presidente lombardo Letizia Moratti e dal consulente del presidente Fontana per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso.

Aria Spa: come è nata e cosa fa in Lombardia

Aria Spa è nata il primo luglio 2019 dalla fusione di tre società regionali, Arca (Centrale Acquisti regionale), Lispa (Lombardia Informatica) e Ilspa (Infrastrutture Lombarde). Aria è acronimo di Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti. Aveva l’ambizione di diventare una digital company efficiente in grado di gestire le infrastrutture fisiche e digitali lombarde. E gestire il ciclo degli acquisti della Regione.

Una società a capitale interamente pubblico in grado di far risparmiare alla Regione 1,6 milioni di euro nel 2019. Con una riduzione di costi che, se non ci fosse stato il Covid, avrebbe toccato nelle previsioni quota 2 milioni nel 2020.

A capo di Aria, in qualità di presidente siede l’ex numero uno di Lombardia Informatica, Francesco Ferri. Fresco di nomina è il direttore generale della società, Lorenzo Gubian, arrivato ad agosto a sostituire Filippo Buongiovanni.

Lombardia: il sistema dei vaccini gestito da Aria

Sin dall’inizio della campagna vaccinale, l’intero sistema di prenotazioni gestito da Aria ha creato più di un problema ai cittadini. Dagli sms non ricevuti dopo la prenotazione agli appuntamenti fissati a decine di chilometri di distanza rispetto al loro comune di residenza.

Fino ai casi dell’ospedale Niguarda. Con 300 anziani convocati l’11 marzo ma non presenti nelle liste dei vaccinatori.

Bertolaso e Moratti contro gli errori di Aria

Guido Bertolaso definì “una vergogna” proprio le code viste al Niguarda dovute agli “errori di Aria“. L’ultimo attacco frontale ad Aria è quello di Letizia Moratti. Che si è scagliata contro l’azienda, definendola inadeguata e “incapace di gestire le prenotazioni in modo decente”.