Luca Sacchi, Anastasia Kylemnyk: “Soldi? Princi mi ha passato una busta”

Blitz dice

Borgonzoni e Salvini non si scusano su Bibbiano, sul sindaco Carletti raccontato come orco, sul Pd Erode. Anzi insistono. Ovvio facciano così: ci si scusa di aver sbagliato in buona fede, ma loro su Pd che ruba e vende bambini non hanno sbagliato, hanno mentito in piena coscienza e volontà.