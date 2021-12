Maltempo in Sicilia, crolla ponte su fiume San Bartolomeo in provincia di Trapani VIDEO: nessun ferito

Tempeste di vento con raffiche fino a 100 km/h, temperature in picchiata, e ondate di pioggia hanno imperversato dalla notte e durante tutta la giornata nel centrosud, dopo aver lasciato nel freddo, con le tracce della prima neve caduta, le città del settentrione dove comincia a tornare il sole, che da domani dovrebbe estendersi a tutto lo Stivale.

Maltempo, in Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellamare del Golfo

Ma è soprattutto la Sicilia a finire di nuovo in ginocchio. Sotto l’eccezionale portata della pioggia, è crollato nel trapanese il ponte sulla strada che collega Alcamo a Castellammare del Golfo. Non ci sono state vittime. Un automobilista si è arrestato poco prima di prima di finire nel vuoto. Preoccupano gli invasi stracolmi delle dighe. Palermo è sottacqua, deviato il traffico aereo. In tilt la circolazione ferroviaria.

Crolla ponte su fiume San Bartolomeo

Quello accaduto in Sicilia questa notte lungo la statale 187 è un altro rischio mortale scampato. Non ha retto il ponte sul fiume San Bartolomeo, ingrossato in volume e velocità per le intense precipitazioni. La strada è stata chiusa al traffico. Sul ponte, lungo 100 metri circa, non c’erano veicoli o persone, ma un automobilista è riuscito ad arrestare la marcia essendosi accorto di quello che era successo. A Palermo invece, garage allagati, strade trasformate in fiumi, automobilisti in panne e voli dirottati. Oltre 70 le richieste di intervento arrivate durante la notte alla sala operativa dei Vigili del fuoco.