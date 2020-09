Mamma lascia 5 figli piccoli a casa da soli per andare a ballare. La grande ha 10 anni…

Lasciava i cinque figli piccoli a casa da soli e andava a ballare. Anche durante il lockdown.

Una mamma di Rimini lascia i cinque figli piccoli a casa, anche da soli, anche durante il lockdown. Tra le altre cose, a volte lo faceva per andare a ballare. Per lei c’è l’accusa di abbandono di minori, secondo i poliziotti dell’Ufficio minori della divisione anticrimine della questura di Rimini che hanno denunciato la donna.

Rimini, mamma lascia i 5 figli da soli: la più grande ha 10 anni

La 38enne riminese è accusata aver lasciati soli in casa i cinque figli, la più grande di 10 anni il più piccolo di due. La polizia di Stato inoltre – come riportano i quotidiani locali – ha notificato alla mamma il provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori di Bologna che le sospende la potestà genitoriale, disponendo che i bambini vengano trasferiti in una casa famiglia.

Fuga da casa per ballare con gli amici

A carico della 38enne anche alcune segnalazioni ed esposti anonimi. La donna risulterebbe controllata in strada anche durante il lockdown a tarda notte in compagnia di amici. Secondo gli agenti inoltre la donna più volte in questi ultimi mesi avrebbe lasciato i bambini da soli per andare a ballare. (Fonti: Ansa e Il Resto del Carlino)