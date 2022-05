Mario Draghi attacca Putin: “La guerra in Ucraina è un suo errore spaventoso”

Mario Draghi attacca Vladimir Putin nel corso di una conversazione con gli studenti a Sommacampagna. Secondo Draghi, la guerra in Ucraina è stata un errore spaventoso da parte del leader russo.

“Lo sapevo, ne ero sicuro ma non ci volevo credere. Non si portano 200.000 truppe in assetto di guerra sul confine di un paese se non per attaccare. Io ero sicuro sarebbe successo perché purtroppo è successo anche in passato con l’Unione Sovietica. Allo stesso tempo non volevo crederci.

Ho parlato con Putin fino all’ultimo e ci siamo dati appuntamento per risentirci, ma lui ha lanciato invasione. È un dramma terribile, un errore spaventoso fatto da Putin”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, conversando con gli studenti a Sommacampagna.

Draghi: “Io non eletto ma nominato per fare”

“Non sono stato eletto ma nominato. Il Presidente Mattarella mi ha chiamato e mi ha chiesto se me la sentivo. Io ho detto si. Mi sono venute in mente le cose che dovevo fare.

Era un momento molto difficile: il virus circolava dappertutto, c’era molta gente che moriva, l’economia andava male. Ho pensato a come affrontarle.” Lo ha detto Mario Draghi parlando a Sommacampagna agli studenti della scuola Dante Alighieri.