I Carabinieri sono intervenuti la mattina di oggi, lunedì 4 dicembre, a Torino in uno stabile di edilizia popolare in via San Massimo, in pieno centro, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo in cantina.

Torino, cadavare di un uomo ritrovato in una cantina

Secondo quanto accertato dai primi rilievi, l’uomo è stato assassinato. Un uomo, residente nel palazzo è stato fermato dai Carabinieri ed è accusato di omicidio.

La vittima era scomparsa lo scorso 30 agosto

La vittima è Massimo Lodeserto, 58 anni di cui il fratello aveva denunciato la scomparsa il 30 agosto, un caso che era stato seguito anche dalla trasmissione” Chi l’ha visto?”.

Le indagini dei carabinieri, iniziate quest’estate, hanno portato alla perquisizione nelle cantine e un cane dell’Arma ha fiutato il corpo di Lodeserto sotto alcune masserizie. La cantina dov’è stato trovato il corpo non appartiene al fermato, mentre la vittima era residente a Torino, ma non nello stesso palazzo. Dai primi riscontri la vittima avrebbe indosso gli abiti del giorno della scomparsa.

