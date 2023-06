Caldo e pioggia al Nord. Queste in sintesi le previsioni meteo per i prossimi giorni, weekend compreso. E proprio nel fine settimana, il tempo dovrebbe ristabilirsi con le temperature che subiranno un lieve calo. Le previsioni le comunica iLMeteo.it. Vediamole nel dettaglio.

Caldo e pioggia al Nord. Le previsioni meteo di giovedì 22 giugno

Nord: In giornata scoppieranno dei temporali anche intensi lungo i settori alpini occidentali. Altrove, più soleggiato e molto caldo. Centro: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e da temperature in ulteriore aumento di giorno e fino a 37 gradi. Sud: Giornata con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime in aumento.

Venerdì 23 giugno

Nord: Scipione cede pertanto in questa giornata arriveranno violentissimi temporali al Nordest, sarà ancora soleggiato sul resto delle regioni. Centro: Domina ancora Scipione, ma sarà meno intenso per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso, temperature massime in calo. Sud: Domina il potente anticiclone africano Scipione e così la giornata sarà soleggiata e caldissima, infatti sono attesi 39 gradi in Puglia.

Sabato 24 giugno

Nord: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime stabili. Centro: Venti settentrionali generano una certa instabilità sulle coste adriatiche, altrove il bel tempo sarà prevalente con caldo in attenuazione. Sud: Venti più settentrionali faranno calare le temperature e favoriranno lo sviluppo di qualche annuvolamento pomeridiano sui monti.

