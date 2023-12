Cosa dicono le previsioni meteo, che tempo farà a Natale e Vigilia? Ci sono infatti novità sul fronte meteorologico per le giornate di sabato 23 e anche per domenica 24, Vigilia di Natale. Il weekend, infatti, trascorrerà all’insegna di un’atmosfera a tratti burrascosa. Come riporta ilMeteo.it le mappe lo hanno appena confermato. Attualmente, una lieve diminuzione della pressione atmosferica sta favorendo un aumento della copertura nuvolosa, specie al Centro-Nord.

Il meteo per i prossimi giorni

Tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre un vortice carico d’aria fredda si addosserà lungo l’arco alpino, provocando un significativo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Queste correnti, a tratti burrascose, saranno le protagoniste di quasi tutto il fine settimana pre-natalizio, che si preannuncia quindi piuttosto ventoso, nonché disturbato da alcune insidie. Sabato 23 dicembre sarà una giornata caratterizzata da venti molto forti in diverse regioni italiane.

La Sardegna sarà investita dal Maestrale, con raffiche di notevole forza e con conseguenti mareggiate. Altrove prevarranno i venti di Libeccio, eccezion fatta per la Valle Padana, specie occidentale, dove intense raffiche di Fohn (vento di caduta, secco e caldo) manterranno un clima sorprendentemente mite. Le condizioni atmosferiche saranno inoltre caratterizzate dalla presenza di nubi sparse, che potrebbero anche causare brevi piogge, piuttosto isolate, specialmente sul basso Tirreno, in particolare su Sicilia e Calabria.

Meteo, che tempo farà Natale e Vigilia?

Timidi segnali di cambiamento arriveranno nella giornata di domenica 24 Dicembre, Vigilia di Natale, quando inizieranno ad attenuarsi i venti burrascosi, salvo in Sardegna e sui comparti alpini, dove invece persisteranno. Sul fronte meteo ci attendiamo parecchio sole al Nord e lungo la fascia adriatica centromeridionale, mentre una maggiore presenza di nubi coprirà il cielo su gran parte del comparto tirrenico. Per quanto riguarda le temperature, infine, non si attendono variazioni significative.

