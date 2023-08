Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di temperature oltre la media del periodo e afa fino a domenica. Poi un ciclone, che si attiverà sulle Isole Britanniche, farà crollare le temperature a partire dal Nord Italia portando forti temporali e grandine con chicchi di grosse dimensioni. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che l’apice della canicola potrebbe far cadere anche qualche record di temperatura massima per il periodo su alcune città.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

A Firenze 40°C, a Grosseto 39°C; a Ferrara, Roma, Napoli e Viterbo 38°C; ad Aosta, Bolzano, Milano, Torino e Verona 37°C e a Bergamo, Bologna, Foggia e Padova 36°C. Qualche grado in meno invece al Sud. Oltre al caldo diurno si dovranno fare i conti con le notti tropicali, ovvero con valori che poco prima dell’alba non scenderanno sotto i 22-23°C su gran parte delle città. Da domenica l’anticiclone proveniente dall’Africa perderà improvvisamente forza e l’ingresso e lo scontro con l’aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate.

Le piogge dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo verso le pianure di Piemonte e Lombardia per poi portarsi verso sera e notte anche su quelle del Nordest. Le temperature potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Infine, con l’inizio della prossima settimana, l’aria fresca con annessi temporali raggiungerà anche il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa.

Giorno per giorno

Giovedì 24. Al nord: caldissimo, afoso e isolati temporali sui confini del Piemonte. Al centro: fino a 39°C in Toscana, sole dappertutto. Al sud: sole e caldo. Venerdì 25. Al nord: tanto sole, tanto caldo. Al centro: sole ovunque, caldo insistente. Al sud: soleggiato. Tendenza: super caldo anche sabato, poi cambia tutto.

Forse dovresti anche sapere che…