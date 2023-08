Le previsioni meteo per i prossimi giorni e per Ferragosto ci dicono che è in arrivo l’anticiclone che dal weekend porterà caldo ed afa. Pur senza i picchi di temperature visti a luglio. Lo spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILMeteo.it, che conferma il ritorno del caldo torrido sull’Italia, in due fasi: dapprima al Centro-Nord poi, da metà della prossima settimana, anche al Sud.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone africano, negli ultimi giorni, ha stazionato sulla Spagna portando massime record fino a 46,8°C a Valencia e in Andalusia. In queste ore si sta espandendo verso l’Italia centro settentrionale e nel weekend toccheremo 35 gradi a Bolzano e Firenze, 34 a Ferrara, Pavia e Terni con 33 in aumento a Bologna e Roma.

Il caldo di questo weekend, dunque, “non presenterà numeri confrontabili a quelli di luglio (48°C in Sardegna il 24 del mese), ma sarà accompagnato da un maggior tasso di umidità: sono previste condizioni di elevato stress biometeorologico per la combinazione di calore e umidità”.

Le previsioni giorno per giorno

Nel dettaglio, dalle prossime ore assisteremo ad un graduale aumento termico: già oggi sono previsti picchi di 34-35°C al Centro-Nord con 38 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ma il vero caldo divamperà da domenica in poi: entro Ferragosto arriveremo a 40 gradi in Sardegna, 37 a Firenze per più giorni, mentre a Roma il caldo sarà spesso opprimente a causa dell’afa. La prima fase di caldo colpirà soprattutto il Centro-Nord: a Ferragosto la massima di Palermo sarà di 30°C, mentre la massima di Milano sarà 35°C. La seconda fase di caldo, invece, investirà anche il Sud dove potrebbe insistere anche fino a fine mese.

