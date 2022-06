Furto di due topazi del valore di un milione di euro in hotel a Milano (Ansa)

Milano, furto di due topazi da un 1 mln euro in hotel. La compravendita di pietre preziose con due persone conosciute su Instagram si è trasformata in un furto milionario per un commerciante 47enne di origini americane.

I tre si sono dati appuntamento la scorsa notte in un albergo di zona Stephenson, a Milano. Sul tavolo della hall due topazi, del valore di un milione di euro. Topazi spariti quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali acquirenti, fuggiti con la valigetta piena di soldi che dovevano servire all’acquisto.

La scena del raggiro è chiara. Poco prima delle 2 l’appuntamento nella hall dell’hotel The Hub di via privata Polonia, in zona Stephenson. I due hanno puntato la preda, i due topazi. Riescono a convincere il venditore di essere disposti ad acquistare un’altra pietra.

L’amo gettato su Instagram

Quando l’americano si allontana per raggiungere la sua camera dove custodisce i preziosi, i due si appropriano dei due topazi e i soldi con cui hanno finto di comprarli.

La polizia, intervenuta dopo l’allarme dello statunitense, indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto.