Minturno, poliziotti aggrediti alla stazione dopo un inseguimento: avevano sventato un’estorsione in flagranza

Poliziotti aggrediti alla stazione di Minturno (Latina). Avevano appena assistito a un’estorsione in flagranza. Gli agenti hanno inseguito i malviventi e, prima di prenderli, sono stati colpiti dai criminali.

L’attività d’indagine era iniziata da una denuncia per estorsione. Così i poliziotti hanno deciso di predisporre ieri mattina un servizio di appostamento nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Dopo aver assistito al passaggio dei soldi dal denunciante a tre persone, gli agenti sono intervenuti, ma questi hanno tentato la fuga.

Ne è scaturita una colluttazione e un inseguimento a piedi fin lungo i binari, dove sono stati fermati due dei tre malviventi. Che nella foga hanno picchiato i poliziotti e procurato la caduta di una donna in attesa di salire sul treno. Gli agenti del commissariato Formia hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Mentre la sua complice di appena 18 anni è stata denunciata in stato di libertà.

Molteni, solidarietà ai poliziotti aggrediti

“Quattro poliziotti finiti in ospedale dopo un pestaggio e una aggressione. A loro la mia solidarietà e gli auguri di pronta guarigione. È inaccettabile che uomini e donne in divisa subiscano tali violenze nell’adempimento del dovere al servizio del Paese. Investire in sicurezza significa anche e soprattutto mettere le nostre Forze di Polizia nelle condizioni di difendere non solo la sicurezza dei cittadini ma anche la propria.” Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all’Interno commentando l’episodio.