Un commerciante greco di 58 anni è stato morso da un ragno e trovato senza vita all’interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina. Soggiornava con altri 5 colleghi per un viaggio di lavoro. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero-Latina, l’uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì a causa di uno shock anafilattico provocato dal morso di un ragno. Il cinquantottenne, infatti, aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un’azienda agricola, dove ha lamentato loro un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso del ragno. Inutili soccorsi del 118. Sul caso indagano i carabinieri.

