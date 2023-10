È deceduta stamani all’ospedale Niguarda la donna investita la sera di lunedì 23 ottobre, a Milano, da una moto. Lo ha confermato la Polizia Locale. La donna, di 84 anni, era stata investita intorno alle 18.30 in via Fratelli Bronzetti, mentre attraversava la strada non sulle strisce. Era stata trasportata al Niguarda in codice rosso. Il conducente della moto un 22enne, era rimasto lievemente ferito.

Morta la donna di 84 anni investita a Milano da una moto

Anche il motociclista, 22 anni, era stato portato dagli operatori del 118 in ospedale ma in condizioni più lievi. A chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto investita l’anziana pedona è ora compito degli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo.

