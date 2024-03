Stanotte ha perso la vita in un incidente stradale Michele Malenotti, originario di Mogliano, di 42 anni. Michele, che risiedeva tra il Veneto e Roma, era il volto più noto della famiglia di imprenditori dietro il gruppo Clothing Company. Nel 2004, insieme alla sua famiglia, aveva acquisito Belstaff, storico marchio britannico specializzato in trench, giubbotti e capispalla, contribuendo al suo rilancio. Nel 2011, il marchio fu ceduto agli svizzeri di Labelux, nel settore della moda e del lusso, per la cifra di 110 milioni di euro. L’incidente è avvenuto la scorsa notte su una rotatoria nella zona di Scorzè lungo la strada Noalese. Il 42enne si trovava alla guida di una Vespa al momento dell’incidente. Si ipotizza che abbia perso il controllo forse a causa di un malore, finendo con lo scooter proprio al centro della rotonda e urtando il cordolo in cemento, riportando gravi lesioni nella caduta. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine.