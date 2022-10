Un milione di raccomandate e poste certificate che notificano le multe da 100 euro ai no vax ultracinquantenni che non si sono vaccinati, probabilmente non arriveranno mai a destinazione. Il nuovo Governo che ha tra le priorità quella di non appesantire ulteriormente le famiglie alle prese con il caro energia, deciderà infatti con molta probabilità di stralciarle. Liberando in questo modo l’agenzia delle Entrate da questo adempimento.

Multe ai no vax ultra cinquantenni già pronte, potrebbero essere cancellate

Il ministero della Salute ha inviato l’elenco con i nomi di coloro che hanno detto no al vaccino anti Covid o al richiamo (dose booster) che doveva essere effettuato a partire dall’8 gennaio ed entro il 15 giugno. Il poco meno di milione di cartelle esattoriali dovrebbero essere inoltrate ai diretti interessati entro il 30 novembre. Il condizionale è però d’obbligo perché con il cambio di Governo e con la nuova maggioranza quel milione di cartelle potrebbe non partire.

La nuova maggioranza, tra gli emendamenti da approvare al decreto Aiuti ter, presentato dal governo Draghi a fine settembre e ora all’esame della Camera in attesa che si avvii la XIX legislatura, potrebbe essere inserito subito anche quello che preveda la sospensione o il rinvio delle cartelle di agenzia Entrate Riscossione con le multe Covid.

