Netturbino va a prostitute, a giocare con la slot machine e a comprarsi i cornetti. Tutto meno che lavorare. A scoprirlo sono stati alcuni agenti privati ingaggiati dall’Ama, l’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Roma. L’uomo era in servizio notturno. Su di lui era arrivate alcune segnalazioni. Ed ora rischia il licenziamento.

Netturbino va a prostitute, a giocare con le slot e a comprarsi il cornetto

Durante il loro appostamento, gli investigatori lo hanno visto portarsi una prostituta all’interno del compattatore che stava guidando. Ma anche entrare in una sala slot per giocare alle macchinette, fermarsi in un bar e addirittura dormire. L’uomo è stato fermato dagli investigatori proprio nel momento in cui era appartato all’interno del mezzo Ama con la prostituta. Le immagini e il resoconto delle scorrettezze del dipendente della municipalizzata sono ora finite sulla scrivania dei dirigenti e parlano chiaro. Nemmeno il sindacato potrà salvarlo dal licenziamento. L’azienda ha comunicato infatti che ha l’intenzione di procedere mandandolo a casa.

Controlli all’Ama dopo i furti di gasolio

Il presidente Daniele Pace e il direttore delle Risorse umane Antonio Migliardi hanno avviato una serie di approfonditi controlli sulle abitudini dei dipendenti dell’azienda. La decisione è stata presa dopo l’inchiesta dello scorso ottobre della Guardia di finanza sui furti di gasolio. L’Ama si è affidata a un’agenzia di investigatori privati che, come racconta Repubblica, ha portato all’individuazione di questo netturbino. E forse è solo l’inizio.

