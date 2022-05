Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi in aula: “Non l’ho toccato neanche con un dito”. La madre: “Di sicuro non si è ucciso da solo” (foto Ansa)

“Io so solo che ho perso mio figlio e di sicuro non si è ucciso da solo, qualcuno è stato. Per il resto non c’è niente da commentare”. Lo ha detto Lucia Monteiro Duarte, la madre di Willy, lasciando il tribunale di Frosinone al termine dell’udienza durante la quale Gabriele Bianchi, imputato per l’omicidio assieme al fratello Marco e altri tre, ha detto in aula di non avere colpito il giovane.

La sentenza il 4 luglio

La Corte d’Assise, contrariamente a quanto annunciato questa mattina in apertura di udienza, ha anticipato al 4 luglio e non più al 14 luglio, il giorno della sentenza.

Le parole di Gabriele Bianchi

“Willy non l’ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di fare quello di cui mi si accusa”. Questo è quello che ha detto Gabriele Bianchi durante l’udienza. Per Bianchi e suo fratello Marco la procura di Velletri ha chiesto l’ergastolo.

Il giovane di Artena ha poi aggiunto che “Willy merita giustizia come la merita la sua famiglia. Vorrei poter tornare a quella maledetta notte e cambiare tutto. Io sogno ancora di tornare dalla mia famiglia e crescere mio figlio”. Per gli altri imputati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli la Procura ha chiesto una condanna a 24 anni.