Operaio muore travolto da un treno a Chiari mentre lavora sui binari

Un operaio di 51 anni è morto poco dopo la mezzanotte travolto da un treno alla stazione di Chiari, in provincia di Brescia. L’uomo stava lavorando all’interno di un cantiere in stazione per una ditta esterna ed è stato investito da un treno che probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta.

Operaio di 51 anni travolto da un treno a Chiari

Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia ferroviaria. Sarà fondamentale capire se ci sono stati errori di comunicazione o sottovalutazioni, come nel caso di Brandizzo in provincia di Torino, quando il 30 agosto scorso morirono cinque operai a lavoro per la manutenzione dei binari.

