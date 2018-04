CITTA’ DEL VATICANO – Il piccolo Emanuele, orfano di padre, non ce l’ha fatta a pronunciare davanti a papa Francesco, come tutti gli altri bambini del catechismo, la domanda che aveva preparato assieme al parroco per la visita del pontefice alla parrocchia romana di San Paolo della Croce a Corviale, il quartiere della periferia ovest dove c’è quello che tutti chiamano il ‘serpentone’, un fabbricato lungo un chilometro con 1.200 appartamenti, migliaia di abitanti, oggi in cerca di riscatto dopo anni di degrado.

Davanti al microfono, il bimbo ha cominciato a piangere coprendosi il viso. Bergoglio lo ha incoraggiato a salire vicino a lui e lo ha abbracciato a lungo, invitandolo a rivolgergli la domanda all’orecchio. Poi il pontefice ha commentato: “Magari tutti potessimo piangere come Emanuele quando abbiamo un dolore come lui nel cuore. Lui piange per il papà. Io ho chiesto il permesso a Emanuele di dire in pubblico la sua domanda. Poco fa è venuto a mancare il papà, era ateo ma ha fatto battezzare tutti e quattro i figli, era un uomo buono: è in cielo papà? mi ha chiesto”.

E il Papa ha risposto: “Che bello che un figlio dica del suo papà che era bravo, è una bella testimonianza di quell’uomo ed è una bella testimonianza che abbia avuto il coraggio di piangere davanti a tutti noi. Non aveva il dono della fede ma ha fatto battezzare i figli, aveva il cuore buono, com’è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio ha un cuore di papà e davanti a un papà non credente che è stato capace di battezzare i figli pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da lui? No. Ecco Emanuele, questa è la risposta. Parla con tuo papà, prega con tuo papà, grazie Emanuele”.