Papa Francesco sulle sue condizioni di salute: “Ho bronchite molto acuta e infettiva”

Papa Francesco ha parlato delle sue condizioni di salute: “Sono ancora vivo”, ha scherzato il Pontefice, aggiungendo di essere affetto da una “bronchite molto acuta e infettiva. Grazie a Dio non era polmonite”.

Papa Francesco sulle sue condizioni di salute

Bergoglio ha precisato di non avere più la febbre “ma prendo ancora antibiotici”. Sull’annullamento del viaggio a Dubai, richiesto dai medici, ha spiegato che “lì fa molto caldo e si passa dal caldo all’aria condizionata. E in questa situazione bronchiale non è conveniente”.

Parlando in generale della sanità, nel corso di una udienza con i partecipanti al seminario di “Etica nella gestione della salute”, Papa Francesco ha sottolineato che “la salute poco curata lascia il posto alla fragilità. Mi piace molto la medicina preventiva, perché previene prima che arrivino gli eventi”. Poi ha parlato della necessità di assicurare il benessere della persona e “non cercare solo soluzioni mediche o farmacologiche”. Il Pontefice ha concluso: “Scusatemi perché non posso parlare di più, ma non ne ho la forza”.