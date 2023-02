Nel momento più doloroso, il conforto più alto. Sostenuto dalla commozione generale, Lino Banfi ha ricevuto una lettera del Santo Padre che ha voluto salutare la moglie Lucia, di cui si celebravano funerali di una solennità spontanea e popolare.

“Fraternamente Francesco”: la lettera del Papa al “nonno d’Italia” Lino Banfi

Di seguito il testo della lettera del Papa al “nonno d’Italia” come con simpatia Francesco ha ribattezzato Lino Banfi.

“Caro fratello mio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima – così il pontefice nella lettera -.

La fede in Cristo nostra speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, continuando a testimoniare la bellezza del vincolo d’amore che vi ha tenuti uniti e la bellezza incomparabile della famiglia.

Ti esprimo il mio affetto e, invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”.

Queste parole hanno toccato il cuore non solo del famoso attore in un momento di lutto. Sono state parole percepite in modo sincero da tutte persone che sono vicine, in questo terribile momento, a tutta la sua famiglia. Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi, era da tempo malata di alzheimer e aveva 84 anni. Insieme al marito hanno passato sessant’anni di matrimonio.