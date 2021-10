A Perarolo vicino Cortina D’Ampezzo (provincia di Belluno), una giovane donna carabiniere di 25 anni salva una mamma di tre figli che aveva pensato di farla finita lanciandosi nel vuoto da un ponte tibetano che si trova in un bosco.

Cortina D’Ampezzo, Martina Pigliapoco la donna carabiniere eroina a 25 anni

Martina Pigliapoco, una giovane donna carabiniere di 25 anni, ha convinto la donna a rinunciare alla scelta estrema. Erano circa le 8 di questa mattina, quando dei passanti hanno allertato le forze dell’ordine perché la mamma era seduta con le gambe a penzoloni su un ponte tibetano di un boschetto, nel comune di Perarolo, in provincia di Belluno, vicino a Cortina D’Ampezzo.

Aveva deciso di farla finita scavalcando le barriere del ponte ed era pronta a lanciarsi nel vuoto da 80 mestri. Martina Pigliapoco è specializzata proprio in questo tipo di interventi e di trattative: la giovane, sin da subito ha provato ad avvicinarsi alla donna per dissuaderla dal lancio nel vuoto.

La madre non ha però sentito ragioni e ha chiesto che nessun altro dei soccorritori si avvicinasse. La donna si è però fidata di Martina e le ha raccontato dei suoi problemi economici, la causa scatenante del gesto. La paura di non riuscire a pagare le spese necessarie per l’istruzione e le altre esigenze delle tre figlie, hanno portato la donna a trovarsi in bilico su un ponte.

Martina si è seduta sul ponte

Martina ha visto che la signora si stava agitando molto. La ragazza ha deciso così di sedersi sul ponte per tranquillizzare la donna. Le due donne hanno iniziato a chiacchierare dei figli, dell’importanza del ruolo della madre e del vuoto che avrebbe lasciato.

La signora, dopo ore ha così deciso di rinunciare alla decisione di farla finita. Ha cos’ scavalcato il parapetto ed è rientrata oltre le protezioni. Solo in quel momento le due donne hanno potuto abbracciarsi. La signora ha ringraziato Martina che ed è scoppiata a piangere.