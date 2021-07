Piazza del Popolo: mille tifosi festeggiano il compleanno della Roma, senza mascherine e distanziamento

Piazza del Popolo, centro di Roma: mille tifosi dell’As Roma si sono radunati per festeggiare il compleanno del club. Dopo il raduno hanno dato vita a un corteo per le vie del centro. Senza mascherine né distanziamento.

Non proprio una buona idea, visto che proprio la capitale è la città più colpita dai contagi per la variante Delta del Coronavirus. Eppure la festa è andata avanti fino a notte, tra cori, fumogeni e coreografie.

Piazza del Popolo: oltre mille tifosi della Roma festeggiano il compleanno del club

Mentre a Trieste la Roma di Mourinho festeggia il terzo successo su tre in amichevole, nella Capitale i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento per celebrare il 94/o compleanno del club.

Da sempre la società riconosce nella data del 7 giugno l’anniversario ufficiale, ma non i tifosi che continuano a festeggiare il 22 luglio. Questa volta l’appuntamento è stato a Piazza del Popolo dove si sono radunati circa mille tifosi. Bandiere, fumogeni e qualche petardo esploso con quattro blindati della polizia a presidiare la piazza. Poi immancabili i cori contro la Lazio.

Il corteo dei tifosi della Roma per le vie del centro

Da Piazza del Popolo i tifosi hanno percorso Via del Corso per arrivare sin sotto via Uffici del Vicario, dove nel 1927 è nata la Roma. A mezzanotte coreografia giallorossa, con tanto di cori e fumogeni.