Pirata della strada travolge e uccide un bracciante in bicicletta poi scappa

Un uomo di 30 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bici sulla strada provinciale 10 tra Montalbano di Fasano e Torre Canne, Brindisi. La vittima lavorava come bracciante agricolo in una azienda della zona. Ad investire l’uomo un mezzo pesante, a quanto si apprende. L’autista non si è fermato dopo aver urtato violentemente il 30enne in bici. Ci sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri, anche con l’acquisizione di immagini delle telecamere della zona, per risalire al pirata della strada. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Inutile ogni tentativo di rianimare la vittima da parte del personale medico intervenuto.

